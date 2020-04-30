Самодостаточность российской экономики оценили

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской экономике до самодостаточности еще далеко, однако был проделан огромный путь в этом направлении. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

По словам Пескова, полная самодостаточность трудно осуществима в наше время. «Но те проявления вот этой необъяснимой враждебности, те проявления, скажем так, неэкономических методов по отношению к нашей стране <...> говорят о том, что лучше максимально быть самодостаточными», — отметил он.

Материалы по теме «В этот кризис у нас есть уникальный шанс измениться» Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить общенациональный план по восстановлению занятости и экономики в России.

Российская экономика испытывает двойной удар: от обрушения цен на нефть и пандемии коронавируса. Согласно прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов, считает он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!