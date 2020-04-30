Сирийцы массово устремились на улицы Дамаска после месяца карантина

Жители Дамаска устремились на улицы после частичного снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Видео с места событий опубликовал телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.

Правительство отменило карантин, и теперь жители столицы могут свободно передвигаться по городу. Однако часть ограничений сохранилась: работать разрешается только с восьми утра до пяти вечера, магазины обязали постоянно дезинфицировать. В стране также действует комендантский час.

По последним данным, в Сирии зарегистрированы 43 зараженных коронавирусом. Три человека скончались, а 21 пациент вылечился.

22 марта в Сирии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Однако 14 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) сообщал о том, что в Сирии насчитывается как минимум 113 человек с подозрением на заражение. Коронавирус также был выявлен как минимум у восьми иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаска в районе города Дейр-эз-Зор на востоке страны.

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