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Рэпер вышел из тюрьмы и начал снимать клипы на заднем дворе

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6ix9ine
6ix9ine
Фото: Globallookpress.com

Даниэль Эрнандес, который более известен под псевдонимом 6ix9ine или Tekashi69, получил разрешение от суда на съемки клипов во время домашнего заключения при условии, что они будут проходить на его заднем дворе. Об этом сообщает Page Six.

Согласно постановлению федерального суда, рэперу позволено записывать музыкальные видео в период отбывания своего тюремного срока на дому. Судья Пол Энгельмайер дал рэперу разрешение «проводить связанные с трудоустройством действия вне места проживания, но в пределах арендуемого имущества».

В документах говорится, что 6ix9ine имеет право выполнять связанные с трудоустройством действия в течение двух часов в неделю и одного конкретного дня, который требует предварительного одобрения сотрудника службы инспекции. Рэперу также разрешено «выполнять работу» в своем подвале, что тоже должно быть согласовано с официальным лицом и не превышать восьми часов в день.

Ранее 23-летний хип-хоп исполнитель был освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса. У рэпера не нашли самого заболевания, однако 6ix9ine входит в группу риска в связи с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Остаток своего тюремного срока Эрнандес должен будет провести под домашним арестом.

В феврале 2019 года 6ix9ine были предъявлены обвинения, в числе которых были рэкет, ношение огнестрельного оружия, нападение с применением опасного оружия и заговор с целью убийства. Хип-хоп исполнителю грозил тюремный срок, составляющий как минимум 47 лет, но рэпер согласился на сотрудничество с правительством и дал показания против других участников преступной группировки Nine trey Gangsta Bloods, что сократило срок его заключения до двух лет.

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