Правительство выделило 500 миллионов рублей для застрявших за границей россиян

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. В нем указано, что средства на помощь гражданам выделят из резервного фонда правительства. Контролировать их целевое использование будет МИД России.

29 апреля глава департамента «Ситуационно-кризисный центр МИД РФ» Михаил Петраков заявил, что МИД не знает точное число россиян, застрявших в других странах из-за пандемии COVID-19. Он пояснил, что основная сложность — отсутствие обязательной постановки на консульский учет. При этом он отметил, что с 18 марта в Россию вернулись почти 225 тысяч человек из 73 стран.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы, организованные для возвращения граждан из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Чтобы вернуться на родину, россиянам необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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