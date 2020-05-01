Врач рассказала о работе в «красной зоне» с заразившимися коронавирусом

Врач-реаниматолог одного из столичных медучреждений рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о работе в «красной зоне» больницы с заразившимися коронавирусом пациентами.

По ее словам, медики работают в режиме нон-стоп практически целый месяц. Как и остальные люди, они испытывают большую усталость — и моральную, и физическую. «Врачам предоставили жилье в чистой зоне, чтобы все специалисты были рядом на случай крайней необходимости», — пояснила она.

Материалы по теме «Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту» Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?

Врач рассказала, что самому молодому из попавших реанимацию пациентов было 20 лет. «Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике», — указала она. По ее словам, большинство больных— это люди с весом от ста килограммов и больше. Большинство из них еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания — диабет, ожирение, кардиология.

Также медик рассказала, что за последний месяц были случаи, когда удалось вылечить практически безнадежных пациентов. «Но, к сожалению, таких историй не так много — хотелось бы больше», — заключила она.

В апреле врач из Китая Чэнь Минь рассказала о своей работе в «красной зоне» инфекционной больницы Хошэньшань. Вспоминая о работе, она говорила о тяжелом труде и огромном объеме каждодневного труда. Но основную часть рассказа китаянка посвящает историям о добром и человечном отношении к пациентам.

«Красная зона» — отделение или больница для пациентов в критическом и тяжелом состояниях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!