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Заразившийся коронавирусом российский врач рассказал о лечении в реанимации

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Анестезиолог-реаниматолог одной из московских больниц Рубен Акопян попал в реанимацию после заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью изданию «360».

Врач работал с инфицированными SARS-CoV-2 пациентами. Первые симптомы заражения он списал на чувство усталости, так как он проводил в больнице по 12 часов каждый день. Вскоре у него поднялась температура до 38,5 градусов: Акопяна доставили в стационар, однако после ухудшения состояния перевели в больницу в подмосковном Лапине.

По словам медработника, улучшение произошло не сразу: у него нарастала интоксикация и не проходили симптомы коронавируса. Тогда он начал понимать, что стоит вопрос уже о жизни и смерти.

Через несколько дней благодаря правильной терапии, которую назначили лечащие врачи, состояние пациента стабилизировалось. «У меня нет высокой температуры, дыхательной недостаточности, я спокойно себя обслуживаю. Появился аппетит, есть ощущение запахов», — поделился Акопян, добавив, что у него также пропали подавленность, апатия и слабость. В настоящее время его перевели в стационарное отделение.

Медик отметил, что за время лечения он тесно общался с лечащим врачом, который каждое утро рассказывал ему об изменениях в его состоянии за последние сутки. Он заключил, что считает всех врачей, борющихся с коронавирусом, героями.

Ранее переболевший COVID-19 сотрудник скорой помощи в Москве рассказал об этапах лечения в больнице в Коммунарке. Первые симптомы у медработника проявились как при ОРВИ. Спустя некоторое время у него начались проблемы с дыханием. После постановки диагноза его госпитализировали в Коммунарку и прописали антибиотики, после приема которых он почувствовал улучшения, а также делали капельницы.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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