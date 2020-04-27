Врач больницы в Подмосковье заразился коронавирусом

Врач подмосковной больницы в Дзержинском Виктор Котляр заразился коронавирусом. Об этом сказано в Instagram-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.

Анестезиолог-реаниматолог работал с инфицированными SARS-CoV-2 пациентами в Подмосковье. У него подтвердился коронавирус и пневмония.

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Врач записал видеообращение к россиянам, призвав их обращать внимание на свое самочувствие, ограничить контакты с другими людьми и беречь близких. «Виктору Анатольевичу тяжело говорить даже эти 30 секунд — такая сильная отдышка», — сказано в записи.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7346 пациентов вылечились.

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