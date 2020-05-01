Актриса и телеведущая Татьяна Васильева вызвала скорую. Об этом она сообщила агентству РИА Новости.

Она входит в группу риска по коронавирусу. Актриса рассказала, что решила обратиться к врачам после того, как у нее поднялась высокая температура и появился кашель.

Сейчас она ждет приезда медиков.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра «Миллениум». Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

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