Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Лавыгин упал около подъезда вечером в воскресенье, 3 мая, и ударился головой. Врачи предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Информацию о госпитализации актера подтверждает и и источник «Комсомольской правды». Других подробностей состояния Лавыгина не приводится.

Помимо сериалов «Кухня» и «СеняФедя» Сергей Лавыгин снимался в таких фильмах, как «Лед 2», «Самый лучший день», «Горько!».

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