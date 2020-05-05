Великобритания вышла на второе место по числу погибших от коронавируса

Великобритания вышла на второе место по числу погибших от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

На первом месте остаются США, где от COVID-19 погибли 70,7 тысячи человек. В Великобритании жертвами болезни стали 29,4 тысячи пациентов, а в Италии — 29,3 тысячи.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано 194,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным, 5 мая в мире выявлено 3,68 миллиона случаев заражения COVID-19.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Ранее сообщалось, что в Англии больше шести тысяч человек, проживавших в домах престарелых, скончались от новой коронавирусной инфекции. Согласно данным отраслевой организации, примерно треть смертей от COVID-19 в Англии приходится на пансионаты для пожилых людей.

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