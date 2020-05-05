Жителей российского города поздравили с 9 Мая плакатом с финским солдатом

В Усинске, республика Коми, повесили баннер к 9 Мая, на котором был изображен не советский, а финский солдат. Фото плаката распространилось в соцсетях 3 мая. На нем изображен солдат с оленем. В руках он держит финский автомат Suomi KP/31. На их фоне написан фрагмент стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко.

Финляндия во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне нацистской Германии.

Мэр города Николай Такаев в комментарии агентству ТАСС назвал инцидент «вопиющим случаем». По его словам, сотрудники администрации хотели показать олений батальон, который формировался в Усинске, «а получилось вот так». Виновных сотрудников администрации он обещал наказать.

Ранее фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане к 9 Мая украсили баннерами с подписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость». В рекламном агентстве тогда пояснили, что «торопились, хотели быстрее».

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