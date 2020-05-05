В России допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов из-за пандемии коронавируса. Такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, что ранее в апреле школьников освободили от сдачи предметов по выбору и оставили итоговую аттестацию только по русскому языку и математике. Теперь, отметил Кравцов, возможно, и она будет отменена, а учащихся оценят по текущим баллам.

Министр просвещения рассказал, что ЕГЭ пока отменять не планируют. Экзамены начнутся с 8 июня.

При этом Кравцов допустил, что после 12 мая решение и о проведении госэкзамена может быть скорректировано. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Экзамены будут проводиться только при полной уверенности, что это безопасно для здоровья выпускников, подчеркнул министр.

По состоянию на 5 мая в России число россиян с подтвержденным коронавирусом достигло отметки 155 370. Умерли 1 451 человек, выздоровели 19 865.

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