Разгадана тайна тунгусского метеорита

Российские ученые разгадали тайну падения тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. О своей теории исследователи рассказали в цикле статей в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По мнению ученых, в действительности никакого падения метеорита на Землю не было. Через атмосферу планеты прошел огромный железный астероид размером от 100 до 200 метров. Высота полета составляла от 10 до 15 километров, а скорость движения — около 20 километров в секунду.

Ученые полагают, что объект не мог состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере при движении тела. Если же астероид был железным, он мог сохранить целостность и уйти обратно в космическое пространство.

«Подобный объект мог создать ударную волну, способную вызвать падение деревьев на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и не оставить на поверхности Земли никаких следов самого исходного тела», — пояснили специалисты.

Прохождение такого астероида через атмосферу Земли могло вызвать пожары, причиной которых стало действие светового излучения высокой интенсивности, порождаемого головой болида.

Тунгусский феномен произошел в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году и был вызван прохождением гипотетического небесного тела, предположительно кометного происхождения. Попадание объекта в атмосферу Земли вызвало взрыв, который, по некоторым данным, сравним с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрыв был слышен за 800 километров от эпицентра. Взрывная волна повалила лес на площади 2000 квадратных километров.

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