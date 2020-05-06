В польском селе впервые за десять лет родился мальчик

В польском селе Мейсце-Оджаньске, где с 2010 года рождались только девочки, впервые за десять лет родился мальчик. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Село прославилось на весь мир в августе 2019 года, когда его мэр Раймунд Фришко (Rajmund Frischko) пообещал награду за рождение мальчика. Что именно ждет его родителей, не уточнялось. В интервью The New York Times Фришко говорил, что пока не решил, но подумывает назвать в честь долгожданного младенца улицу.

Мальчик появился на свет 2 мая, спустя 10 месяцев после объявления о награде. Его родителями стали Анна и Гжегож Милек (Grzegorz Milek), проживающие в Мейсце-Оджаньске. Ребенок получил имя Бартек.

«Это чудесная новость, особенно в такой момент, когда все мы переживаем коронавирусную пандемию», — заявил Фришко. Он добавил, что она дала Мейсце-Оджаньске надежду на будущее. По его словам, семья получит обещанную награду, однако не сейчас, а несколько позже. Церемонию решили отложить из-за пандемии и нежелания родителей общаться с прессой.

В апреле сообщалось, что жительница Нигерии родила двойню в 68 лет после 43 лет попыток завести ребенка. Женщина четыре раза проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения, однако удачной оказалась лишь последняя из них.

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