В Южной Корее объяснили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике

В Южной Корее считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын пропал из виду на три недели не из-за проведения операции на сердце, а из-за растущих опасений по поводу распространения коронавируса в Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

По данным национального агентства разведки Южной Кореи, все сообщения о плохом состоянии здоровья главы КНДР были «безосновательны».

Тем не менее в этом году Ким Чен Ын появился на публике всего 17 раз по сравнению с 50 в прошлом. Представители разведки связывают данную ситуацию с возможной вспышкой коронавируса в КНДР.

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Министр объединения Республики Корея также высказался в пользу данной версии. В исчезновении Ким Чен Ына нет ничего необычного, так как страна предпринимает жесткие меры для предотвращения распространения заболевания, заявил он.

В середине апреля лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия вновь появился на публике, он торжественно открыл завод по производству удобрений.

Президент США Дональд Трамп тепло поприветствовал возвращение северокорейского лидера, написав об этом пост в своем Twitter.

Согласно официальной статистике, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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