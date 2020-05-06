Еще одну подмосковную больницу подготовили для приема пациентов с коронавирусом

Под прием пациентов к коронавирусом перепрофилировали терапевтический корпус Одинцовской центральной районной больницы на Можайском шоссе, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

По словам министра, работы завершены за 14 дней. Он уточнил, что в медучреждении смогут принять 125 человек, койки оснащены специальными консолями для подачи кислорода.

Кроме того, в корпусе установлен новый шлюз, отделяющий «чистые» и «грязные» зоны для персонала, добавил Локтев.

Ранее сообщалось, что до конца апреля в регионе переоборудуют 16 больниц для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В результате количество койко-мест в регионе возрастет в два раза.

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