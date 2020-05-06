В Подмосковье медицинские маски начнут продавать по льготной цене

Медицинские маски жители Подмосковья старшего возраста смогут приобрести по льготной цене, заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 6 мая.

По словам министра, один человек может купить не более 30 штук в месяц. Льготная цена действует в аптечной сети «Мособлмедсервис», уточнила она.

«При покупке льготнику необходимо предъявить свою социальную карту», — рассказала Фаевская.

С 12 мая постановлением губернатора Андрея Воробьева в Московской области вводится «масочный режим»: жители должны носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. Речь идет в том числе о пребывании в аптеках, общественном транспорте, больницах и предприятиях, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции.

Накануне Воробьев призвал граждан носить также перчатки, чтобы дополнительно обезопасить себя от нового коронавируса.

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