В регионе России ввели режим ЧС и подготовили авиацию из-за нашествия шелкопряда

Власти Красноярского края ввели режим ЧС в Ирбейском и Саянском районах из-за вспышки массового размножения сибирского шелкопряда. Об этом сообщается на сайте краевого Министерства сельского хозяйства.

12 мая специалисты Леспопожарного центра, лесничества, краевого Центра защиты леса начнут контрольные обследования участков, которые повредили шелкопряды. В третьей декаде мая специалисты обработают пораженные лесные участки с помощью специально оборудованных самолетов Ан-2.

Перед началом обработки местным жителям расскажут о мерах безопасности. Кроме того, во время проведения обработки доступ людей на территории Ирбейского и Саянского лесничеств будет запрещен.

Планируется обработать территорию на площади 120,4 тысячи гектаров, завершение работ, предварительно, назначено на 10 июня. После обработки специалисты повторно обследуют территорию. Из федерального и краевого бюджетов выделено 183,6 миллиона рублей.

Ранее в Балахтинском районе Красноярского края из питомника в естественную среду обитания выпустили 52 марала, родившихся в искусственных условиях. Первое время маралы будут находиться под круглосуточным наблюдением на территории государственного биологического заказника «Бюзинский», чтобы освоиться в естественной среде, адаптироваться к дикой природе и отвыкнуть от человека.

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