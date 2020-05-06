Стало известно о недомогании после посещения Уханя до вспышки коронавируса

Участники Всемирных военных игр, которые прошли в китайском городе Ухань, ощущали недомогание после соревнований в октябре прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

Согласно данным издания, в октябре 2019-го в соревнованиях приняли участие около десяти тысяч человек из разных стран мира. Как рассказала французская пятиборка Элоди Клувель, сразу после посещения Уханя она заболела. Теперь она считает, что тогда переболела коронавирусом. «Я думаю, что у нас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели», — сказала она.

Однако бельгийские спортсмены заявили, что нет оснований для подтверждения гипотезы о возможном заражении спортсменов в октябре 2019 года. При этом в Министерстве обороны Бельгии заявили, что в конце ноября — начале декабря некоторые участники игр сообщали о боли в горле и кашле.

В апреле российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что нулевой пациент с коронавирусом мог появиться еще в октябре 2019 года. Такие выводы он сделал на основе анализа опубликованных данных о коронавирусе.

Первые сообщения о распространении коронавируса в Ухане появились спустя несколько недель после Всемирных военных игр. Именно с этого города началось распространение инфекции. В конце декабря 2019 года была впервые зафиксирована вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

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