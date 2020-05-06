Организатора COVID-вечеринки стритрейсеров у российского стадиона задержали

Полиция установила и задержала предполагаемого организатора COVID-вечеринки стритрейсеров, прошедшей ночью 2 мая у стадиона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, правоохранители изучили номера машин на видео со сбора дрифтеров на Крестовском острове, которые были опубликованы в интернете. Уточняется, что сбор нескольких сотен человек организовал владелец белого Mercedes 23-летний уроженец Ростовской области Кирилл Троценко. Его остановили сотрудники ДПС 6 мая на Васильевском острове, составили протокол и сопроводили в отдел полиции. ГИБДД выяснила, что с августа 2019 года, когда Троценко приобрел автомобиль, он нарушал правила дорожного движения как минимум трижды.

Полицейские установили по записям с камер видеонаблюдения с улиц города и по чатам дрифтеров еще нескольких участников COVID-вечеринки. Их также задержали.

Ночью 2 мая у стадиона собрались несколько сотен человек, устроили танцы с кофейней на колесах и кальянами. Видео со сбора стритрейсеров опубликовано на YouTube.

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