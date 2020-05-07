Собянин заявил о затянувшейся надолго ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявил, что распространение инфекции может затянуться надолго. Об этом сообщает ТАСС.

«Раньше мы думали, что ситуация с коронавирусом может завершиться за 1,5-2 недели, но сейчас понимаем, что будем жить в новой реальности долго», — сказал он.

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Ранее градоначальник заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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