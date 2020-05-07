Ношение масок в салонах красоты и парикмахерских проверят с помощью камер

В российских регионах могут ввести отслеживание соблюдений требований Роспотребнадзора с помощью камер с видеоаналитикой. Речь идет о торгово-сервисных предприятиях малого и среднего бизнеса — салонах красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинах, сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент «Ростелеком» и NtechLab уже приступили к поставке подобных решений в Нижегородскую область, где установку камер могут субсидировать власти. Система уже применяется в Казани, а власти Санкт-Петербурга в ней заинтересованы, но пока не готовы выделять на это бюджетные деньги.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина заявили, что планируется внедрить совместное решение «Ростелекома» и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики «Оптимист». Эти решения уже тестируются в нескольких компаниях, а их установка станет одним из условий для открытия предприятий в области.

В регионе уже готовятся возобновить работу предприятия по обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины. Согласно требованиям Роспотребнадзора, они обязаны регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру сотрудникам, которые должны носить маски, обслуживать по одному клиенту и обеспечить соблюдение ими дистанции полтора метра.

Алгоритмы NtechLab смогут контролировать исполнение предписаний с помощью системы распознавания силуэтов, отметил представитель компании. Информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований. Доступ к отчетности будет предоставляться только уполномоченным контролирующим органам, подчеркивают в компании.

В NtechLab также уточнили, что обсуждают внедрение подобных решений с властями нескольких десятков регионов. Продукты уже используют для контроля соблюдения самоизоляции в Москве.