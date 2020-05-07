В Испании сократилась суточная смертность от коронавируса — за последние 24 часа от него скончались 213 человек, накануне было зафиксировано 244 летальных исхода. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Reuters.

Показатель смертности вновь пошел вниз после вчерашнего всплеска — до этого в стране три дня регистрировали менее 200 таких случаев. Количество инфицированных выросло за сутки на 754. Всего выздоровели 128 511 пациентов, показатель за день увеличился на 2509 человек.

Ранее Фонд изучения прикладной экономики (Fedea) оценил реальную численность зараженных коронавирусом в Испании в 1,2 миллиона человек. Число зараженных может быть в шесть раз больше заявленного. Жертв пневмонии COVID-19, вызванной вирусом, также может быть гораздо больше — 34 тысячи человек.

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