Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию. Об этом в своем Twitter сообщил испанский журналист Виктор Лопез.

По информации источника, в расположение команды из Виго также прибыл датский полузащитник Пионе Систо, проводивший время на родину. Смолов уже дал короткое интервью местному телеканалу TVGalicia, в котором рассказал, что хочет остаться в «Сельте» на следующий сезон.

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17 апреля главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия назвал отъезд Смолова в Россию ошибкой, отметив, что не только клуб, но и правительство страны рекомендовало игрокам не покидать Испанию из-за пандемии коронавируса.

5 апреля сообщалось, что «Сельта» накажет футболиста. О каких конкретно санкциях идет речь — не уточнялось. Позднее Смолов рассказал, что отпрашивался у руководства, и объяснил решение вернуться на родину «необходимостью быть ближе к семье».

Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января 2020 года. Соглашение действует до конца сезона. До паузы в Ла Лиге, вызванной распространением инфекции, россиянин провел шесть матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

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