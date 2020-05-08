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Российские ученые нашли причины разрушения побережья Арктики

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Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Российские ученые нашли причины разрушения морских берегов российских полярных территорий, сообщил РИА Новости профессор РАН, руководитель лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ Станислав Огородов.

Ученые смоделировали процесс разрушения при различных сценариях климатических изменений и ледовитости моря, а также оценили влияние техногенного фактора. В итоге выяснилось, что арктическое побережье сокращается из-за увеличения безледного периода, а также от появления больших волн и нарушения правил строительства объектов в регионе.

Огородов отметил, что за последние 40 лет поменялись причины происходящего с берегом Северного Ледовитого океана. Так, раньше разрушение происходило преимущественно из-за интенсивных штормов, а теперь из-за открытой воды. При этом темп разрушений с годами увеличился, но не критически.

«В начале 2000-х об этом много писали и считали, что скоро произойдет катастрофа с берегами. Писали, что усилится атмосферная циркуляция и скорость ветра, а произошло с точностью до наоборот», — сказал собеседник агентства.

Ежегодно арктические берега разрушаются на один-пять метров, в районе Якутии — до десяти метров. Из-за этого Россия каждый год теряет по несколько сотен квадратных километров территории.

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