Российские ученые изучат разрушение побережья Арктики

Сотрудники лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ максимально полно проанализируют процесс разрушения морских берегов в Арктике и то, как на него влияют техногенные и климатические изменения, сообщается на сайте журнала «Вестник Отделения наук о Земле РАН» (официальное издание Геофизического центра РАН).

В публикации сказано, что хозяйственное освоение региона в основном концентрируется на побережье Северного Ледовитого океана, поэтому научные знания о скорости разрушения берега имеют важное значение для планирования деятельности в полярных областях и повышения безопасности при создании инфраструктуры.

Ученые смоделируют процесс разрушения при различных сценариях изменения климата и ледовитости арктического бассейна, оценят влияние техногенного фактора. «Строительство инженерных сооружений в береговой зоне арктических морей часто приводит к необратимым последствиям для окружающей среды: нарушение термического и литодинамического режимов запускает триггерный механизм разрушения берегов и способствует развитию термоабразии», — говорится в тексте.

В результате работы у исследователей должно появится понимание, где, почему и с какой скоростью отступают берега в Арктической зоне, где складывается наиболее опасная ситуация и как будет выглядеть побережье через десятки лет.

Подверженные термоабразии берега Северного Ледовитого океана разрушаются со скоростью от одного до пяти метров в год, в отдельных случаях — до десяти метров. Из-за этого каждый год Россия теряет по несколько сотен квадратных километров территории.

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