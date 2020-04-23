Рассчитана возможность остановить таяние морского льда в Арктике

При любых темпах сокращения выбросов углекислого газа все равно будет происходить полное исчезновение льда летом в Арктике. Об этом говорится в публикации Гамбургского университета, который рассчитал возможность таяния морского льда.

В сообщении сказано, что полное освобождение Северного Ледовитого океана ото льда останется временным явлением и будет наблюдаться до 2050 года, остановить этот процесс резким сокращением выбросов не получится. Как долго будут длиться эти безледные периоды, зависит от эффективности мер по сохранению климата.

Группа исследователей из 21 института проанализировала расчеты 40 различных возможных климатических моделей, а также изменение арктического морского ледового покрова в случае высоких выбросов CO2 и низкой защиты природы. В итоге оказалось, что при таком сценарии морской лед летом на Севере быстро исчезал, однако он также пропадал и при условии быстрого сокращения выбросов CO2.

«Если мы быстро и значительно сократим выбросы во всем мире и, таким образом, достигнем цели в два градуса, арктический лед все равно будет таять максимально летом летом до 2050 года. Это нас удивило», — цитирует пресс-служба вуза слова руководителя исследования Дирка Нотца из Гамбурского университета.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года арктический ледный покров рекордно сократился.

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