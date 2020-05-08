В России объяснили низкую смертность евреев с коронавирусом

Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин объяснил, почему среди российских евреев наблюдается низкая смертность от коронавируса. Его мнение приводит The Times of Israel.

По словам Горина, в общине, где состоит 180 тысяч евреев, скончались 16 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Может показаться, что вспышка пощадила еврейскую общину в стране, но дело в быстро принятых мерах, считает руководитель департамента. Российские раввины закрыли все синагоги и отменили массовые мероприятия еще до того, как это поручили сделать власти. Такое решение помогло спасти немало человеческих жизней, говорит Горин.

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Стимулом к закрытию, рассказывает он, послужил случай 9 марта, когда в Москву из Франции на праздник Пурим прилетела группа студентов иешивы. Спустя неделю после мероприятия в московской синагоге на Большой Бронной у 26 участников торжеств подтвердился коронавирус, один человек умер.

15 марта главный раввин России Берл Лазар закрыл синагогу на Большой Бронной. Три дня спустя запретили посещать все синагоги и религиозные школы в Москве, а 24 марта ограничения, которые поначалу носили рекомендательный характер, распространились на все регионы страны.

По данным на 8 мая, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 187 тысяч.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 мая достигло 3,84 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 91,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 269 584 пациента, 1,28 миллиона человек выздоровели.

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