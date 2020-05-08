Россиянам на изоляции покажут последствия войны и концерт лидера «Наутилуса»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет фильм «Последствия войны», рассказывающий о жизнях бывших фронтовиков, прошедших Вторую мировую войну. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Киноальманах будет состоять из четырех киноновелл, посвященных травме и драмы войны, продолжающих преследовать ее участников и после окончания боевых действий. Отмечается, что средства от продажи фильма будут переведены в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. В картине сыграли Игорь Савочкин, Николай Дроздовский, Игорь Стаценко, Наталья Коренная, Владимир Иваний и многие другие. Режиссерами выступили Алексей Беляков, Сейран Тевфиков и Георгий Заозерский. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть ленту 8 мая, накануне Дня Победы, для просмотра она доступна уже с 4 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает заняться функциональной тренировкой с Еленой Летучей в рамках передачи «Фитнес против вируса». В 12:00 — посмотреть мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» о приключениях питомцев в отсутствие хозяев.

Днем, в 14:00, к просмотру предлагается лекция TED о секретах полиглотов и тайнах изучения новых языков. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют

кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом классического шашлыка из свинины.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть онлайн-концерт бывшего лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова. Музыкант выступит с камерным акустическим концертом, исполнив песни «Наутилуса», композиции из дебютного альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы» и из своего сольного репертуара, а также поделится личными историями. Выступление пройдет в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!»

В 21:00 онлайн-кинотеатр рекомендует военный фильм «Дюнкерк» от режиссера «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Средства от продажи картины также будут переведены в фонд поддержки ветеранов. В 22:00 — ленту «Последствия войны».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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