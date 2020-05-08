ЦБ отверг идею о дополнительном источнике денег для России

Вопрос о пересмотре индексации цены отсечения по бюджетному правилу в настоящее время неактуален. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Одновременно она признала, что корректировка возможна при условии «серьезных изменений в развитии ситуации».

Набиуллина настаивает, что механизм бюджетного правила эффективен. «Наша позиция заключалась и заключается в том, что само содержание, саму суть бюджетного правила ни в коем случае нельзя менять», — констатировала она.

Иными словами, в Центробанке отвергают недавнюю идею Минфина. По мнению главы министерства Антона Силуанова, цена отсечения в бюджетном правиле сейчас слишком высока. При нынешнем пороге в 44 доллара за баррель продажа нефти и газа за рубеж не станет дополнительным источником денег в бюджет, так что ее надо снижать. В то же время возможный уровень снижения министр не указал.

Согласно действующему в стране бюджетному правилу, нефтяные и газовые компании передают дополнительные доходы от экспорта. Схема работает так: если цена за нефть превышает порог в 42,4 доллара за баррель, доходы идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если стоимость барреля оказывается ниже установленного порога, средства из ФНБ расходуются, чтобы покрыть возникший дефицит.

Как подсчитали экономисты Deutsche Bank Если, если баррель нефти будет стоить 15 долларов, денег из копилки хватит всего на два года, при 30 долларах за бочку — на шесть лет.

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