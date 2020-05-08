Россияне стали меньше работать из-за коронавируса

Почти половина (45 процентов) россиян стали меньше работать с наступлением пандемии коронавируса: объем их работы сократился. Об этом свидетельствуют данные исследования Kelly Services и «Авито Работа». Копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 22 процента респондентов объявили, что нагрузка не изменилась, у 7 процентов — возросла, а оставшиеся 25 процентов не смогли однозначно оценить изменение рабочей нагрузки. У большинства участников опроса (68 процентов) снизились доходы, это касается сотрудников сферы туризма, спортивных клубов, салонов красоты и других. Опрос проводился среди 66 тысяч человек из восьми федеральных округов, больше трети (38 процентов) — жители городов-миллионников и крупных региональных центров.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек, считает он.

За последние сутки в России выявлено более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии зафиксировано 187 859 заболевших, 1723 человека умерли.

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