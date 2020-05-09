В Китае захотели нарастить ядерный потенциал до тысячи боеголовок

Главный редактор китайского издания The Global Times Ху Сицзинь захотел нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Колонку с соответствующим предложением он опубликовал на сайте издания.

По мнению Ху Сицзиня, увеличить количество боеголовок нужно за относительно короткое время. Из предполагаемой тысячи десятая часть должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41.

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Необходимость наращивания вооружений журналист объясняет стремлением «обуздать стратегические амбиции США». «Мы миролюбивая нация и взяли на себя обязательства никогда не применять ядерное оружие первыми, но нам нужен более широкий ядерный арсенал», — пишет Ху Сицзинь.

Некоторых американских политиков, не называя их по именам, журналист считает настроенными «откровенно враждебно» по отношению к Китаю. При этом себя он просит не называть «торговцем войной». Именно ядерное оружие должно, по его мнению, обеспечивать мирное сосуществование Пекина и Вашингтона.

Нынешнее состояние и численность ядерного вооружения Китая точно неизвестно. По данным министерства обороны США, весной 2019 года Пекин располагал примерно 90 межконтинентальными баллистическими ракетами, а также 80 ракетами промежуточной дальности, 150-450 ракетами средней дальности и 750-1000 ракет малой дальности.

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