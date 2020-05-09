Ростех «оживил» фотографии времен Великой Отечественной войны

Госкорпорация «Ростех» к 75-летию Победы «оживила» фотографии тружеников тыла времен Великой Отечественной войны. Анимированные снимки размещены на официальных страницах организации в Facebook, Twitter, Instagram и «ВКонтакте».

«Живые» фотографии посвящены работе тружеников тыла, которые в годы войны занимались выпуском боевой техники для фронта. Благодаря специальной художественной обработке зрителю кажется, что люди на фото движутся, а механизмы — работают.

С помощью нашей серии «оживших кадров» переносимся в Челябинск, где во время войны собирали танк Т-34. ⠀ Тогда Урал и Сибирь стали бесперебойным центром танкового строительства. Летом 1942 года Челябинскому заводу было поручено дополнительно выпускать танки Т-34 для нужд фронта. На тот момент предприятие было объединено с Кировским заводом. ⠀ Уже в 1943 году Челябинский Кировский завод стал вторым заводом в СССР по объемам выпуска Т-34. Завод выпускал дизельные двигатели для своих боевых машин, а также других оборонных предприятий. Всего за годы войны было выпущено 48,5 тыс двигателей семейства В-2. ⠀ Сегодня предприятие носит название «ЧТЗ-Уралтрак» и входит в «Уралвагонзавод» @uvznews Ростеха. Завод занимается производством тракторов, бульдозеров и другой сельскохозяйственной техники. А также продолжает выпускать дизельные двигатели для бронетанковых войск Российской Федерации. Челябинские двигатели стоят на самой современной и передовой технике Концерна «Уралвагонзавод» и других предприятий: танках Т-72, Т-90 на универсальной гусеничной платформе «Армата», БМПТ «Терминатор», артиллерийских самоходных установках. ⠀ #ростех #rostec #деньпобеды Фото опубликовано @rostec_russia

На данном снимке запечатлен процесс сборки танка Т-34 на Челябинском Кировском заводе. На этом предприятии также выпускали дизельные двигатели для боевых машин. Всего за годы войны было выпущено 48,5 тысячи двигателей семейства В-2.

Сегодня завод носит название «ЧТЗ-Уралтрак» и входит в состав «Уралвагонзавод» Ростеха. Он производит не только дизельные двигатели, но и тракторы, бульдозеры и другую сельскохозяйственную технику.

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