Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова.

На размещенном черно-белом кадре знаменитость позирует голой, сидя на корточках на стуле и прикрывая грудь локтем. В другой руке Собчак держит кусок ткани, которым загораживает часть ягодиц.

«Красивая Ксения Собчак, Москва, 2009», — подписал публикацию автор фото, который сотрудничал с такими изданиями, как The Wall Street Journal и The Guardian. Пост набрал больше 3,5 тысячи лайков.

Подписчики восхитились внешним видом телеведущей и оценили работу Гусова. «Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе», «Ого, гениальный кадр!», «Как красиво», «Талантище», — комментировали они.

В апреле голая модель попозировала для бодиарт-художника из Италии Йоханнеса Штёттера (Johannes Stötter), в результате чего им удалось создать оптическую иллюзию. Так, натурщицу по имени Лаура «превратили» в бабочку, сидящую в центре желтой ромашки. На кадрах видно, как художник наносит рисунок на ее обнаженное тело. По словам Штёттера, воплощение этой идеи заняло у него много времени и сил.

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