В Британии анонсировали ослабление карантина

Власти Великобритании начнут ослаблять карантин с 13 мая. Об этом заявил премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, передает ТАСС.

Со среды гражданам разрешат неограниченно заниматься спортом на улице, загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места. Кроме того, люди, которые не могут работать из дома, получат возможность вернуться на рабочие места.

Премьер уточнил, что время полностью отменять карантинные меры «пока не пришло».

Джонсон вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра спустя месяц, после того как заразился коронавирусом. Лечение политик проходил в больнице Святого Томаса, где он три ночи провел в реанимации. Он также назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь. Новорожденного зовут Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Ранее 10 мая полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина на территории столицы Великобритании. Введенными властями мерами многие местные жители пренебрегают из-за хорошей погоды. Специалисты опасаются, что рост числа случаев заражения коронавирусом может увеличиться, если не соблюдать социальную дистанцию.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 220,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Королевство по этому показателю замыкает тройку стран-лидеров. Там умерли 31 930 пациентов.

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