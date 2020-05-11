В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела

Исследования на антитела к коронавирусной инфекции продемонстрировали, что большинство зараженных болеют в тяжелой форме. О результатах рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его слова приводит РИА Новости.

Райан отметил, что среди общего количества зараженных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело. Он добавил, что мировому сообществу необходимо усилить меры по борьбе распространением коронавируса c учетом этих данных.

6 мая сообщалось, что иммунолог Григорий Ефимов определил сроки появления антител к коронавирусу у заразившихся. По его словам, антитела к коронавирусу могут выработаться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом на 14-й день болезни они появляются у половины зараженных, а спустя 20–24 дня — почти у всех пациентов.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 284 124 пациента.

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