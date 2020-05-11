Россияне на самоизоляции разлюбили шоколад и полюбили семечки

В апреле, когда из-за распространения коронавируса в России ввели режим самоизоляции, зафиксировано резкое снижение продаж сладостей. Такие сведения приводятся в исследовании компании «Такском», на которое ссылается RT.

Сильнее всего россияне разлюбили шоколад (минус 26 процентов по сравнению с апрелем 2019 года) и пирожные (минус 38 процентов). Вафель стало продаваться на 11 процентов меньше, выросли объемы продаж только у конфет (плюс один процент), но и для них по сравнению с мартом зафиксировано падение на 40 процентов.

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Менее популярны стали и сухарики — снижение на 24 процента. На чипсы ситуация не повлияла, а вот семечки россияне полюбили — в апреле их продажи выросли на 8 процентов.

Макароны, которые скупали в марте, в апреле стали продаваться гораздо хуже — минус 17 процентов, а хлеб потерял в продаже 15 процентов. В то же время товары для выпечки стали значительно популярнее, их покупают на 25 процентов чаще.

В апреле сообщалось, что из-за коронавируса спрос на кондитерские изделия резко упал во всем мире, что привело к трудностям на всех этапах производства. В том числе из-за этого Кот-д'Ивуар и Гана, ведущие производители какао-бобов, ввели наценку на свою продукцию.

В понедельник, 11 мая, в МВД рассказали, что по количеству нарушений режима самоизоляции в России лидируют Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан. Статистику собрана из соотношения количества составленных протоколов к общему числу жителей.

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