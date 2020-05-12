Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната. Об этом сообщает портал TMZ.

Артистке удалось добиться судебного запрета на приближение к ее дому 24-летнего поклонника Пренелла Руссо, который неоднократно появлялся на пороге без маски и перчаток. Он интересовался у отца звезды, здесь ли живет Билли Айлиш, а затем сидел на крыльце и читал книгу, отказываясь покидать территорию.

Отмечается, что его прогоняла охрана, однако фанат возвращался к дому исполнительницы. По словам Айлиш, Руссо приходил к ее дому семь раз.

Дважды за неделю поклонника брали под стражу, но не смогли привлечь к ответственности из-за ограничений, которые установлены в тюрьмах страны из-за пандемии коронавируса. В итоге мужчину просто отправили домой в Нью-Йорк.

Артистка и ее семья переживают, что поклонник может вернуться обратно.

В апреле Билли Айлиш рассказала, что ее затравили за съемки в купальнике. Она пояснила, что столкнулась с аналогичной реакцией, когда в сети появилось ее фото в обтягивающей майке. При этом молодая звезда, которая обычно носит мешковатую одежду, призналась, что сама старается не смотреть на себя без одежды.

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