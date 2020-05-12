Пьяный мужчина разорвал зубами помешавшую ему гадюку

Пьяный житель индийской деревни Мустур, штат Карнатака, зубами разорвал на части ядовитую змею, которая попала под колеса его мотоцикла. Об этом сообщает издание Times Now News.

Во вторник, 5 мая, пьяный 38-летний мужчина по фамилии Кумар возвращался на мотоцикле из магазина, куда ездил за алкоголем. Неожиданно ему под колеса попала гадюка.

На глазах у прохожих мужчина схватил змею, проехал с ней еще какое-то время. Затем он остановился посреди дороги и зубами разорвал рептилию на части. Полицейские прибыли на место происшествия через полчаса. К этому моменту змея была мертва.

Кумар не знал, что змея была ядовитой, и не стал обращаться ко врачу после произошедшего. Он пояснил, что гадюка «и раньше причиняла ему беспокойство», и он окончательно разозлился, когда она попала под колеса его мотоцикла.

Ранее сообщалось, что охранник поселка в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн хотел сжечь змею и развел костер, но в результате полностью уничтожил целое здание. Погибла ли змея в результате действий мужчины, неизвестно.

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