Бездействующую компанию начали распродавать из-за коронавируса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон намерен продать свои акции в Virgin Galactic на общую сумму 504,5 миллиона долларов. Такое заявление подано в комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает Reuters.

Так Брэнсон пытается спасти свой бизнес. Вырученные от продажи ценных бумаг деньги планируют направить на бизнесы в сферах отдыха и путешествий. Весь пакет акций миллиардера в Virgin Galactic оценивается в 2,32 миллиарда долларов.

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Многие компании, входящие в Virgin Group, потерпели существенные убытки из-за пандемии COVID-19. Например, авиакомпания Virgin Australia перешла под внешнее управление, а британская Virgin Atlantic сократила треть сотрудников.

Virgin Galactic фактически является бездействующей компанией, генерирующей убытки и отчитывающейся о них перед инвесторами. В третьем квартале прошлого года (с апреля по июнь) они составили 51,5 миллиона долларов, в то время как продажи равнялись 832 тысячам долларов.

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