Российского следователя арестовали за похищение людей и вымогательство

Центральный районный суд Волгограда арестовал руководителя Краснооктябрьского следственного отдела регионального управления Следственного комитета России (СКР) Абакара Абдуллаева по подозрению в вымогательстве и похищении людей. Об этом сообщает издание V1.ru.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана следователю 11 мая. Срок ареста до 9 июля. Вместе с Абдуллаевым в следственный изолятор помещены два предполагаемых соучастника.

По данным следствия, руководитель следственного отдела Абдуллаев подозревается в вымогательстве семи миллионов рублей и похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия. По делу проходят двое потерпевших. Подозреваемый отрицает свою вину во вменяемых ему преступлениях.

Абдуллаев был задержан сотрудниками ФСБ 10 мая.

Летом 2019 года в Волгограде был задержан бывший глава областного управления СКР Михаил Музраев. Он занимал этот пост до конца 2018 года, а затем был назначен помощником по особым поручениям председателя СКР Александра Бастрыкина.

Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, дом которого подожгли неизвестные.

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