В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщает столичный штаб по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

У всех них была подтверждена пневмония и получен положительный тест на наличие инфекции. Таким образом, число жертв ‭коронавируса в столице достигло 1290‬ человек. Всего в России скончались 2212 пациента.

В стране выявлено более 242 тысяч заболевших COVID-19. Из них 48 тысяч пациентов вылечились. Всего в мире насчитывается более 4,3 миллионов случаев заражения коронавирусом.

С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах. За отсутствие средств защиты полагается штраф.

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