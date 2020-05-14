В России тела двух несовершеннолетних братьев нашли недалеко от дома

Следователи нашли тела двух несовершеннолетних мальчиков, пропавших 12 мая в поселке Беринговский Чукотского автономного округа. Об этом сообщили в региональном СУ СК России, передает ТАСС.

Как стало известно следствию, дети — два брата шести и семи лет — ушли гулять и не вернулись домой в назначенное время. Родители несовершеннолетних обратились в полицию, после чего сотрудники УМВД и Росгвардии начали поисковую операцию, к которой привлекли 59 человек.

Вечером 13 мая мальчиков нашли мертвыми недалеко от дома под слоем снега. Для уточнения обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В марте на трансформаторной подстанции в Тамбовской области были найдены тела двух мальчиков в возрасте 7 и 10 лет. Как полагают следователи, дети играли в прятки неподалеку от электроподстанции и в какой-то момент через дыру в ограждении проникли на территорию. Они залезли на крышу трансформаторов и случайно коснулись деталей, находившихся под напряжением.

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