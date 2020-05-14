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Медсестра была вынуждена соврать ради теста на коронавирус

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Кадр: Global News

Медсестра из канадского города Дорваль, провинция Квебек, была вынуждена симулировать симптомы болезни, чтобы ей сделали тест на коронавирус. Об этом сообщает сайт Global News.

Медсестра Кристи-Лин Кемп (Kristy-Lyn Kemp) уволилась из дома престарелых, в котором жили больные COVID-19, и решила сдать анализ на болезнь перед тем, как выйти на новую работу в другом пансионате для пожилых. Она позвонила на горячую линию по коронавирусу и сообщила, что работала с зараженными. У медсестры поинтересовались, есть ли у нее симптомы. Она призналась, что нет, и ей сказали, что, в таком случае, ей не будут делать анализ.

Тогда Кемп позвонила второй раз. Чтобы ее не узнали, она говорила по-французски. Девушка соврала, что у нее жар и кашель. Работники горячей линии дали ей добро на сдачу анализа.

На следующий день медсестра сделала тест. Как оказалось позже, она оказалась заражена коронавирусом.

«Не могу поверить, что мне пришлось врать и бороться за то, чтобы сдать анализ. Меня пугает, что я могла бы прийти на новую работу и заразить там людей», — посетовала Кемп.

Она призналась, что в доме престарелых, где она работала раньше, всего за несколько недель умер 31 человек. В какой-то момент Кемп с согласия руководства перестала исполнять обязанности медсестры. Вместо этого она разговаривала и сидела с умирающими, к которым не могли прийти и родственники в последние минуты. Однако, как только надзор за домом престарелых взяла другая организация, ей велели вернуться к работе медсестрой. Кемп отказалась и уволилась.

Ранее сообщалось, что медсестра из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, без защитного костюма пыталась реанимировать зараженного новой коронавирусной инфекцией пациента и умерла от этой же болезни две недели спустя. Медработница осознавала риск, однако сочла, что, пока она будет надевать защитный костюм, время для реанимации будет потеряно.

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