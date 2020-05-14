Ямальские ханты задобрили духов на реке Обь

В поселке Горнокнязевск Ямало-Ненецкого автономного округа ханты провели обряд, чтобы задобрить духов на реке Обь. Об этом сообщило издание «Север-Пресс».

Согласно обычаю, участники обряда спускают на воду реки подношения. Для этого забивают белого оленя, его мясо варят и угощают всех присутствующих, а шкуру топят. Если жертвенного животного нет, духов задабривают белым полотном с узелками монет на концах.

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Местные жители считают, что благодаря обряду летняя рыбалка получится удачной — будет много улова, потому что духи-хозяева окажут поддержку. У хантов есть поговорка «Относись к реке по-доброму, и она будет к тебе добра».

В 2018 году сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН выяснили, что современная культура сильно повлияла на религиозные обряды коренных народов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Так, ученые заметили, что в последнее время ханты и манси начали покупать наряды для духов — в конце 1980-х годов их еще шили вручную. Исследователи также обратили внимание на то, что из-за переезда людей из традиционных поселков некому становится проводить обряды и они постепенно забываются.

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