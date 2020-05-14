Боевой иракский генерал вернулся к власти и приготовился крушить террористов

Иракский генерал-лейтенант Абдул-Вахаб аль-Саади снова получил широкие полномочия после прихода к власти в стране нового премьер-министра Мустафы Аль-Кадхими и приготовился в ближайшее время продолжить крушить террористов. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, аль-Саади был снят с должности командующего контртеррористическими силами Ирака в сентябре прошлого года. Причиной его отставки стали внутриполитические интриги и давление со стороны проиранских силовиков, с которыми он не хотел сотрудничать. В результате в стране разгорелись массовые протесты — и сам генерал, и возглавляемая им служба по борьбе с терроризмом в стране считались практически легендарными и имели значительное влияние. В частности, именно под командованием аль-Саади иракским военным удалось нанести ряд серьезных поражений боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в 2014-2017 годах.

Теперь же генерал, вернувшись на свой пост при поддержке нового премьера, планирует развернуть очередное наступление на позиции террористов в регионе. В первую очередь, по его словам, иракские спецподразделения проведут операции к востоку от города Киркук на севере страны и в районе города Мосул, который долгое время оставался «иракской столицей» ИГ.

При этом, отмечает The Jerusalem Post, реализацию планов аль-Саади может затруднить разобщенность в Вооруженных силах Ирака, которые находятся под влиянием США с одной стороны и проиранских Сил народной мобилизации (СНМ) — с другой. По информации издания, СНМ давно пытаются получить монополию на проведение контртеррористических операций в Ираке и выступают за уход американских сил из региона. Американцам удалось наладить взаимодействие между иракскими военными и пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана) в борьбе против террористов в провинции Найнава, где находится Мосул, однако на фоне пандемии коронавируса и роста напряженности в Ираке военнослужащих США вывели из этого региона. В результате контроль над деятельностью боевиков ИГ в провинции был существенно ослаблен. В таких условиях у аль-Саади есть шанс снова проявить себя, однако заметные успехи в борьбе с террористами могут снова вызвать недовольство у проиранских силовиков.

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