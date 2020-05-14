В украинском городе 100 медиков заразились коронавирусом

В украинском Львове 100 медиков заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил мэр города Андрей Садовый, передает «Интерфакс-Украина».

Среди пострадавших медиков 56 являются сотрудниками больницы скорой помощи. «Хоть эта больница не является опорной для лечения больных на коронавирус, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. Например, нагрузка на хирургию возросла в три раза», — заявил Садовый.

Всего во Львове и Львовской области коронавирус диагностирован у 904 человек. Скончались 23 пациента, 169 — выздоровели.

Ранее 14 мая сообщалось, что Украина поставила рекорд по числу выздоровевших от коронавируса. «За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 человека. При этом было рекордное количество выздоровевших — 427 человек. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Общее число инфицированных в стране составляет 16 847 человек.

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