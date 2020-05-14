Главный патологоанатом Москвы оценил вероятность появления мобильных моргов

Нет смысла обсуждать возможное появление в России мобильных моргов по примеру зарубежных стран. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц в интервью журналисту Евгению Попову. Отрывок их беседы опубликован в Telegram-канале телеведущего.

По его словам, в столице мощнейшая патологоанатомическая служба, которая включает в себя свыше 70 отделений — 14 из них перепрофилированы для работы со случаями коронавируса. Зайратьянц отметил, что в отличии от зарубежных стран, где, по его словам, процент вскрытий в мирное время составляет от двух до четырех, в Москве этот показатель близится к 70.

«Поэтому наша служба и была подготовлена», — добавил патологоанатом.

В том же интервью он описал диагностику смерти от коронавируса. В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса, рассказал специалист.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 новых случая заражения коронавирусом, зафиксированных в 84 регионах страны. Таким образом, общее число зараженных достигло 252 245. Всего в России умерли 2 305 человек с коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!