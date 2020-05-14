России предрекли долгий выход из кризиса

Россию и весь остальной мир ждет долгий выход из кризиса, вызванного замедлением деловой активности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет РИА Новости.

«Нам нужно думать о корректировке такого рода мер, которые были бы ориентированы на национальные проекты, надо их ориентировать на восстановительный экономический рост», — сказал Шохин.

Глава РСПП добавил, что в условиях кризиса под большим давлением оказывается бизнес и не нужно штрафовать компании за просрочки. По его словам, такую политику можно даже считать преступной. Шохин представил результаты опроса предпринимателей, согласно которым большинство компаний ожидают выхода на докризисные показатели не ранее чем через полгода. Около 25 процентов опрошенных представителей бизнеса считают, что на это потребуется от месяца до квартала.

Власти России на фоне пандемии коронавируса пошли на антикризисные меры, чтобы поддержать граждан и разогнать экономику. К середине апреля объем поддержки достигал 2,1 триллиона рублей. 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новых мерах, которые оцениваются примерно в 800 миллиардов рублей.

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