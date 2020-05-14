Мер по спасению нефти оказалось мало

Принимаемых мер для спасения ситуации на рынке нефти пока оказывается мало. К такому заключению пришел глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает Reuters.

Глава агентства одобрил решение арабских стран дополнительно сократить добычу. «Я действительно приветствую это, но достаточно ли этого, — я так не думаю», — уточнил он. По словам Бироля, первые признаки восстановления видны, но о полной картине говорить пока рано.

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Сокращение добычи нефти происходит в рамках нового соглашения стран ОПЕК+, которое вступило в силу в начале мая. Кроме того, о добровольном снижении с 1 июня за пределами сделки также заявили Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

США официально не принимали на себя никаких обязательств. В середине мая снижение коммерческих запасов повлекло за собой рост цен.

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